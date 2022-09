Chloë Grace Moretz ha rivelato le conseguenze avute da un meme legato a un episodio della serie I Griffin, ispirato a delle foto che la ritraevano, sulla sua vita privata.

La giovane attrice, intervistata da Hunger Magazine, ha infatti svelato che l’immagine diventata virale ha contribuito in maniera significativa a peggiorare la sua ansia e dismorfofobia.

Chloë ha spiegato:

C’è stato un meme che ha realmente avuto delle conseguenze su di me, ed era quello che mi mostrava mentre entravo in un hotel con una scatola di una pizza in mano. E poi questa foto è stata manipolata dando vita a un personaggio della serie I Griffin con delle gambe lunghe e un torso cortissimo, ed era uno dei meme più diffusi all’epoca.

L’attrice ha spiegato:

Tutti stavano prendendo in giro il mio corpo e quando l’ho fatto presente a qualcuno mi è stato detto ‘Oh, stai zitta, è divertente’. E mi ricordo che ero lì seduta e pensavo che il mio corpo stava venendo usato come battuta ed è qualcosa che non posso cambiare di ciò che sono, ed era condiviso ovunque su Instagram. Ancora adesso quando vedo quel meme è qualcosa che mi risulta difficile da superare emotivamente.

Dopo la popolarità di quell’immagine, Moretz ha vissuto un periodo difficile a livello piscologico:

Mi ha privato di qualcosa che apprezzavo, ovvero vestirmi elegante e andare sul red carpet, dove mi scattavano le foto, perché ero fin troppo consapevole. E penso che quella dismorfofobia – che affrontiamo tutti in questo mondo – sia estrapolata dai problemi dei social media. Ti incasinano la testa.

Chloë, durante quel periodo, ha vissuto quasi come una reclusa per evitare l’attenzione delle persone:

Era grandioso perché mi sono allontanata dai fotografi e ho potuto essere me stessa, e avere così tante esperienze che le persone non hanno fotografato, ma al tempo stesso mi ha causato una grave ansia quando venivo fotografata. I battiti del cuore aumentavano e andavo in iperventilazione.

La pandemia e l’obbligo di indossare delle mascherine protettive l’hanno però aiutata a stare distante dall’attenzione dei fotografi e dei curiosi, migliorando la sua situazione mentale.

