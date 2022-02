potrebbero tornare sugli schermi televisivo: secondo il sitosarebbe in fase di sviluppo una serie dedicata a. I simpatici personaggi formano nel mondo dei Muppet una house band di musica rock composta dal leader e tastierista, dal bassista, dalla chitarrista, dal sassofonista, dal trombettistae dal famoso batterista

Il nuovo progetto, secondo le indiscrezioni, vedrebbe coinvolto Adam Goldberg, creatore della comedy The Goldbergs. Gli episodi dovrebbero essere ambientati nel mondo della musica mostrando i protagonisti alle prese con la realizzazione di un nuovo album e i cambiamenti in corso.

La serie dovrebbe introdurre poi i nuovi personaggi di Hannah e Nora, due sorelle. La prima viene descritta come una star dei social media e influencer, in grado di costruirsi un impero economico tramite i video condivisi online. Nora, invece, ha messo in pausa le proprie aspirazioni per sostenere la sorella e, ora, sta tornando a occuparsi del mondo della musica e gestisce il gruppo dei Muppet. Nella storia sarà poi coinvolto Lyle, un tecnico che vuole vendicarsi della sua ex Nora.

Che ne pensate della possibilità che venga realizzata una nuova serie dei Muppet su Dr. Denti e gli Electric Mayhem? Lasciate un commento!

Fonte: /Film