Funko ha annunciato che l’iconica scena dein cui Homer appare e scompare dalla siepe che divide casa Simpson da quella della famiglia Flanders diventerà presto un

La scena è una delle più iconiche dello show, e proviene dall’episodio del 1994 intitolato “Homer ama Flanders” nella quale Homer si affeziona al suo vicino così da passarci tanto tempo insieme, per venire poi rifiutato quando Ned vuole passare una giornata con la sua famiglia. In quel momento Homer sparisce nella siepe in maniera molto inquietante. Nel corso degli anni la scena è diventata un meme, da utilizzare nelle situazioni di forte imbarazzo, quando si vuole lasciare una discussione.

Potete vedere una foto del POP qui sotto, al momento è un’esclusiva di Entertainment Earth negli Stati Uniti, mentre non sappiamo ancora chi si occuperà della distribuzione italiana.

Comprerete il POP dedicato all’iconica scena della siepe de I Simpson? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo che potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book