Intergalactic Rescue 4, serie mai realizzata e ideata dal produttore Gerry Anderson, diventerà un romanzo.

Il progetto era stato presentato e proposto negli anni ’70 al network NBC, ma non aveva ottenuto il via libera alla produzione.

Lo scrittore Richard James ha ora ripreso l’idea alla base del potenziale show, dando vita a una pubblicazione che, per ora, è stata stampata in una versione limitata composta da 300 copie che sono state messe in vendita durante il London Film and Comic Con e sarà disponibile, sul sito ufficiale di Gerry Anderson, a partire dal 25 novembre.

Nei primi mesi del 2023, inoltre, sarà pronta la versione audiolibro con la voce di Wayne Forester, il nuovo Captain Scarlet.

La prima storia, inoltre, sarà ascoltabile gratuitamente su YouTube.

La storia è ambientata nel 22esimo secolo quando la League of Planets affida a Jason Stone, Anne Warran, e ai loro robot Alpha e Zeta, il compito di esplorare la galassia e portare speranza a chi ha bisogno di essere salvato. A bordo della nave spaziale intergalattica Rescue 4, i protagonisti viaggiano in varie parti dell’universo, vivendo 10 eccitanti avventure che li portano a spingersi oltre confini mai raggiunti. Anne, tuttavia, scopre delle trasmissioni segrete e sembra che ci sia un percorso predeterminato che si ritrovano ad affrontare. Anne, ben presto, si rende poi conto che il suo co-pilota Jason potrebbe avere una propria missione.

Jamie, il figlio di Gerry Anderson che si occupa di Anderson Entertainment, ha dichiarato:

Mio padre aveva progettato Intergalactic Rescue 4 come una serie composta da 10 episodi. Quello che trovo davvero interessante è che Intergalactic Rescue 4 è come se fosse un incrocio tra Thunderbirds e Lost in Space. Questo avveniva alla fine del 1975 ed è stato proposto a NBC come una serie live-action. Richard James ha compiuto un lavoro da maestro nel convertire il trattamento della storia originale di mio padre e portarlo in vita come romanzo. Si tratta di un altro affascinante sguardo agli show di Anderson che sono quasi state realizzate.

Gerry Anderson, a partire dalla fine degli anni ’50, ha creato, o collaborato all’ideazione, alcune serie diventate cult come Thunderbirds (andata in onda dal 1964 al 1966), Stingray (1964-5), Captain Scarlet and the Mysterons (1967-68) e Space 1999 (1975-77).

Che ne pensate del romanzo Intergalactic Rescue 4? Leggerete il libro?

Fonte: RadioTimes