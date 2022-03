La nuova creazione di, ha superato tutte le più rosee aspettative conquistando la vetta della classifica stilata da Nielsen della settimana del 14 febbraio negli Stati Uniti. Vi ricordiamo che lo show targato Netflix era alla sua seconda settimana di sfruttamento.

Di seguito tutti i dati svelati da Nielsen in riferimento alla settimana del 7 febbraio: Reacher è la prima serie Amazon a conquistare la vetta Nielsen negli USA

La serie drammatica con protagonista Julia Garner ha rubato il trono a Reacher accumulando la bellezza di 3,3 miliardi di minuti visti durante i suoi nove episodi. Nielsen ha inoltre svelato nel dettaglio che che due terzi del pubblico complessivo di Inventing Anna è femminile e che circa un terzo del suo pubblico si trova nella fascia d’età 35-49.

Love Is Blind di Netflix è salita di cinque posizioni al n. 2, con 1,4 miliardi di minuti su 23 episodi totali, mentre Ozark sempre di Netflix (1,1 miliardi di minuti/37 episodi) ha conquistato il terzo posto.

Il vincitore della scorsa settimana, Reacher di Prime Video, è scivolato al quarto posto con 935 milioni di minuti/otto episodi, mentre Sweet Magnolias di Netflix (900 milioni/20 episodi) chiude la Top 5.

Con la doppia premiere della sua tanto attesa quarta stagione, La fantastica signora Maisel di Prime Video ha raggiunto la posizione n. 6 all’interno della classifica, accumulando 500 milioni di minuti visti per un totale di 28 episodi, seguita da Raising Dion di Netflix (490 milioni/17 episodi), Space Force (440 milioni/17 episodi) e All of Us Are Dead (340 milioni/12 episodi). Chiude Boba Fett di Disney+ (340 milioni/sette episodi).

Fuori dalla Top 10 questa settimana Disenchantment e La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra di Netflix.

