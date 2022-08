Ioane ‘John’ King, uno degli attori della serie di Starz Spartacus, è morto ieri a 49 anni a causa di un adenocarcinoma che ha colpito il pancreas e altri organi. L’attore neozelandese aveva annunciato di avere la malattia a gennaio. Ricorderete che un altro attore della serie, Andy Whitfield, annunciò di avere un linfoma non-Hodgkin nel 2010 e morì un anno e mezzo dopo a soli 39 anni.

Manu Bennett, che interpretò Crixus nella serie, ha scritto un commovente tributo su Instagram:

In Spartacus, John venne ingaggiato come comparsa. La sua presenza possente e l’atteggiamento sempre positivo con il cast e la troupe gli fecero guadagnare il ruolo parlato di Rhaskos. […] Ricordo John soprattutto per il suo enorme sorriso e per la luce che brillava nei suoi occhi, quando accoglieva me e gli altri sul set ogni giorno, stringendoci il braccio come un Gladiatore e riconoscendo con la sua profonda voce grattata: “Fratello!” Era uno dei ragazzi che facevano da collante per l’intero team e indossava il simbolo B per la Casa di Batiatus sul braccio con grande orgoglio. Ioane (John) King era davvero uno dei Fratelli.