Ironheart: sono iniziate le riprese della serie tv Marvel Studios

Arrivano ulteriori conferme dal set di Atlanta dell’inizio delle riprese di Ironheart, nuova serie dei Marvel Studios.

Durante una diretta Instagram Anthony Ramos (Hamilton) ha confermato di aver completato il suo primo giorno di riprese sul set, dichiarando di essere molto soddisfatto. Non è stato ancora svelato il ruolo dell’attore nella serie TV, ma alcuni rumor lo vorrebbero come interprete di The Hood, criminale dotato di poteri mistici.

Anthony Ramos confirms that he started filming for #Ironheart yesterday. (via IG Live) pic.twitter.com/zZzeVtI5dl — Ironheart News ‎ (@ironhnews) July 15, 2022

Nel cast di Ironheart ci saranno anche Dominique Thorne, Manny Montana e Lyric Ross.

Le riprese sono attualmente in corso e Chinaka Hodge ha firmato la sceneggiatura del progetto.

Riri Williams ha debuttato tra le pagine dei fumetti nel 2016 ed è stata creata da Brian Michael Bendis e Mike Deodato. Tra le pagine è una quindicenne che studia al MIT e crea la propria armatura. Tony Stark si accorge del suo talento e la sostiene nel suo percorso che la porta a diventare una supereroina.

