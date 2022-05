, star di Supernatural e Walker, è stato coinvolto in und’auto avvenuto in Texas un mese fa.Il sito TMZ ha ora condiviso i dettagli relativi a quanto accaduto.

Alla guida della macchina c’era Jeremy Padalecki, cugino dell’attore, che stava andando oltre il limite di velocità e ha girato a sinistra in modo troppo brusco, saltando oltre un muretto e prendendo in pieno con la parte anteriore della vettura un palo in acciaio. Jeremy, multato per eccesso di velocità, sembra abbia subito le ferite peggiori tra le quattro persone presenti a bordo.

L’identità degli altri due passeggeri non è stata rivelata.

Jensen Ackles aveva rivelato durante una convention dedicata a Supernatural che l’amico non aveva potuto partecipare a causa del fatto che era stato coinvolto in un incidente, sottolineando:

Non stava guidando, era nel sedile del passeggero ed è fortunato a essere rimasto vivo.

La star del piccolo schermo ha infatti sottolineato che ha visto come era ridotta la macchina e considerava l’amico davvero fortunato a non dover nemmeno essere ricoverato in ospedale

Padalecki, recentemente, aveva condiviso un aggiornamento online sostenendo che stava ristabilendosi e sperava di tornare sul set di Walker molto presto.

Fonte: TMZ