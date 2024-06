Jared Padalecki ha svelato che nel 2015 era arrivato al punto di pensare al suicidio, situazione che lo ha spinto a chiedere aiuto e ad alcuni giorni di ricovero in una clinica.

Durante un episodio di I’ve Never Said This Before With Tommy DiDario, la star di Walker ha parlato della sua salute mentale.

Jared ha raccontato:

Stavo lasciando che il mio cervello, i miei pensieri, prendessero controllo e mi facessero andare in posti come la drammatica idea del suicidio e ho chiamato mia moglie. Mi ha detto ‘Vieni a casa’. Quindi sono arrivato a casa, sono andato in una clinica per un paio di settimane, e da allora non ho più pensato al suicidio, nemmeno per un singolo momento. Detto questo, ci sono sempre alti e bassi.

Padalecki ha ammesso che la cancellazione di Walker l’ha reso triste, ma è consapevole che starà bene perché ne sta parlando, si è confidato con la moglie e con gli amici.

L’attore ha inoltre invitato chi sta affrontando dei problemi ad aprirsi, che si tratti di una persona amata o un professionista, e ricordarsi che non ci saranno sempre dei momenti negativi.

Jared ha ricordato che lui aveva bisogno di ricoverarsi in una clinica:

Avevo bisogno di un reset totale. Ho trascorso 15 anni in questo settore. Quando si va a un’audizione o un red carpet, non vogliono che la situazione sia: ‘Jared, come stai oggi?’. ‘Oh, amico, oggi è stata difficile e non ho dormito’. Vogliono che rispondi: ‘Oh, è grandioso! Sono entusiasta nell’essere qui’. Quindi l’ho fatto così a lungo, provando a concentrarmi. Abbiamo parlato in precedenza di cosa è meglio per la persona con cui sto parlando, invece che essere semplicemente onesto.

Padalecki ha sottolineato che bisogna essere aperti nel parlare delle proprie lotte per quanto riguarda la salute mentale e non deve esserci alcuna vergogna nel spiegare i propri problemi.

Jared ha poi svelato che attualmente non c’è alcun progetto di riportare sugli schermi Supernatural, non volendo realizzarne tante stagioni, ma si spera di fare un progetto come accaduto con Una Mamma per Amica e girare quattro episodi da poter realizzare in 3 mesi, magari il prossimo anno:

Jensen Ackles e io vogliamo realmente farlo. Sono certo che indosserò nuovamente la camicia in flanella e interpreterò Sam Winchester.

Non si può che apprezzare l’onestà di Jared Padalecki nel parlare apertamente di quando ha pensato al suicidio e dei suoi problemi, sperando che sia di esempio per chi sta affrontando un momento difficile.

