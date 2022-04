, dopo See, collaborerà nuovamente con Apple TV+, in occasione della serieL’attore sarà protagonista, sceneggiatore e produttore del progetto che racconterà la storia dell’unificazione e della colonizzazione delle Hawaii dal punto di vista degli indigeni.

La prima stagione sarà composta da otto episodi e Momoa ne sarà autore in collaborazione con Thomas Pa’s Sibbett. Nel team della produzione ci saranno anche Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg e Doug Jung che ne sarà la showrunner.

Alla regia dei primi due episodi potrebbe esserci Justin Chon, attualmente in fase di trattative con la produzione.

Jason, prossimamente, tornerà inoltre sul set di See per realizzare gli episodi della terza stagione. La serie è ambientata in un futuro post-apocalittico in cui quasi tutti gli esseri umani hanno perso la vista. Nella seconda stagione era stato introdotto anche il personaggio affidato all’attore Dave Bautista, elemento che aveva regalato agli spettatori delle spettacolari scene di scontri e battaglie tra le due star del cinema.

Fonte: Variety