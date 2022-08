Jennifer Connelly farà parte del cast di Dark Matter, una nuova serie sci-fi prodotta per Apple TV+.

Il progetto vedrà come protagonista Joel Edgerton e si basa sul libro scritto da Blake Crouch. La prima stagione sarà composta da nove puntate in cui l’attrice, recentemente nel cast del film campione di incassi Top Gun: Maverick, avrà la parte della moglie del protagonista, Daniela.

Al centro della trama ci sarà Jason Dessen (Joel Edgerton), un fisico, professore e uomo di famiglia che una notte, mentre sta camminando per le strade di Chicago, viene rapito e portato in una versione alternativa della sua vita. La meraviglia si trasforma presto in un incubo quando cerca di tornare alla sua realtà tra il multiverso di vite che avrebbe potuto avere. In questo labirinto di realtà in grado di alterare la mente, Jason affronta un pericoloso percorso per tornare alla sua vera famiglia e salvarla dal nemico più terrificante e imbattibile che potesse immaginare: se stesso.

Crouch sarà autore e showrunner del progetto ispirato al suo romanzo che diventerà una serie prodotta per Sony Pictures Television per Apple TV+.

Alla regia delle puntate ci saranno Louis Leterrier (The Dark Crystal. Age of Resistance), Jakob Verbruggen (Black Mirror), Matt Tolmach (Venom), e David Manpearl (Jumanji: The Next Level).

Fonte: ComicBook