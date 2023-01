Ai Critics Choice Award è stata premiata Jennifer Coolidge per la sua interpretazione in The White Lotus e il suo discorso di ringraziamento ha divertito e commosso i presenti in sala e gli spettatori.

L’interprete di Tanya McQuoid nel progetto ideato da Mike White, salita sul palco per ringraziare i membri della giuria, ha dichiarato:

Mi sento così viva, sapete? Vivi la tua vita e in un certo senso pensi di essere abituata al fatto che vada in un certo modo e devi accettare qualsiasi cosa sia e non cambierà mai.

Jennifer ha aggiunto:

So che avete sentito molto da parte mia nell’ultimo mese o negli ultimi due, ma voglio semplicemente dire che questo è un tale onore. Questo è davvero così positivo. I critici, non solo della west coast e dell’east coast, ma di tutta la nazione… Vioglio semplicemente dire grazie. Non è finita fino a quando è finita, non è finita fino a quando non sei morta.

Coolidge ha inoltre ricordato che era abituata a guardare le cerimonie di premiazione a casa e improvvisamente la sua vita è cambiata.

