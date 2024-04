Jerrod Carmichael è tornato a parlare di quanto accaduto con il comico Dave Chappelle in un’intervista rilasciata al magazine Esquire.

I due si sono scontrati dopo alcune battute anti-trans pronunciate da Chappelle nello speciale The Closer. Carmichael, nel 2022, aveva reagito alle battute in un’intervista con GQ in cui chiedeva a Chappelle se era consapevole di quello che Google dava come risultati se si cercava il suo nome e se fosse felice che quella potrebbe essere la sua eredità, ovvero alcune opinioni negative sulle persone transessuali.

Carmichael aveva fatto coming out nello speciale del 2022 intitolato Rothaniel e Chappelle aveva scherzato sostenendo fosse ‘lo speciale più coraggioso del 1996’. Jerrod è rimasto ferito dalle parole del collega e ha ribadito:

Penso sia una battuta abbastanza divertente, quel che vi pare, ma mi chiedo se capisca l’ironia del fatto che lo sta prendendo in giro anche in quel momento ed è a causa di queste reazioni che è stato difficile farlo.

In Jerrod Carmichael Reality Show, l’attore parla del suo rapporto conflittuale con la propria sessualità, spiegando che ha persino permesso alla madre, fervente cristiana, di pregare con l’obiettivo di ‘far andare via il desiderio’. Nell’intervista Jerrod ha ammesso che pensa ancora che ci sia qualcosa di sbagliato nelle persone se rivelano di essere gay. Carmichael ha aggiunto:

Una parte così grande della comicità è composta da battute sui gay. Fino a quando le persone continueranno a riderci sopra e a prendere in giro, e fino a quando sarà materiale per una battuta, sarà spaventoso per tutti. Lo è per me.

Il comico ha quindi raccontato che è convinto Chappelle non stesse rivelando nulla di personale con gli spettatori perché è “distaccato da quello di cui parla”, aggiungendo che Dave è “più intelligente e profondo rispetto a quelle battute e ha dei pensieri più interessanti”.

Quella che Jerrod pensava fosse una critica costruttiva, tuttavia, non è stata recepita nel modo corretto da Chappelle:

Ha reagito come se fosse ‘Fanculo Dave Chappelle’ perché è un egomaniaco. Voleva che mi scusassi con lui pubblicamente o una cosa simile.

Che ne pensate della situazione tra Jerrod Carmichael e Dave Chappelle?

Fonte: The Hollywood Reporter