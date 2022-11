Jesse Eisenberg ha recitato accanto a Claire Danes in occasione della serie Fleishman Is In Trouble e ha ora condiviso i dettagli del suo primo, imbarazzante, incontro con la collega.

Prima di incontrarsi nuovamente sul set del progetto tratto dal romanzo di Taffy Brodesser-Akner, prodotto da Hulu, circa quindici anni fa le due star sono infatti state al centro di un’interazione “memorabile”.

Jesse ha raccontato:

Mia moglie doveva andare a un evento di beneficenza ed ero con lei. Dovevo accompagnarla. E ho deciso di sballarmi perché sapevo che sarebbe stato noioso. E poi, mentre ero lì, mi sono ritrovato a essere separato da lei. E sono finito a parlare con questa donna.

Eisenberg ha svelato:

Avevamo frequentato lo stesso liceo e mi ha detto che era un’attrice, ed era andata a Yale. E semplicemente stavo pensando ‘Mio dio. Questa è la persona più cool che io abbia mai incontrato nella mia vita’. E le ho detto proprio quello. Poi sono andato da mia moglie e le ho detto ‘Tesoro, penso di aver incontrato la mia anima gemella. Ho incontrato questa donna fantastica’. E ho indicato la donna che volevo fosse la mia anima gemella e Anna, mia moglie, mi ha risposto ‘Quella è Claire Danes, idiota. Buona fortuna’.

Fleishman Is In Trouble racconta la storia di un quarantenne divorziato, Toby Fleishman (Eisenberg) che sembra aver trovato il successo che non aveva mai avuto in giovinezza, fino a quando la sua ex moglie Rachel (Danes) scompare senza lasciare traccia, dovendo quindi occuparsi dei figli, del suo lavoro come dottore e degli incontri con altre donne, il tutto mentre inizia a preoccuparsi sempre di più per cosa è accaduto alla donna che ha amato in passato.

Che ne pensate del primo incontro tra Jesse Eisenberg e Claire Danes? Lasciate un commento!

Fonte: ScreenRant