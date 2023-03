Jessica Chastain tornerà sul piccolo schermo, dopo il successo di George & Tammy, in occasione della miniserie The Savant.

Il progetto, composto da otto episodi, è in fase di sviluppo da tempo ed è destinato ad Apple TV+.

A lavorarci è Melissa James Gibson, co-creatrice di Anatomy of a Scandal, e sarà prodotta da Fifth Season e Anonymous Content.

Jessica avrà il ruolo dell’investigatrice top-secret conosciuta con il soprannome di Savant, che si infiltra online nei gruppi che diffondono odio con lo scopo di sconfiggere gli uomini più violenti della nazione.

La serie si ispira a una storia vera pubblicata da Cosmopolitan firmata da Andrea Stanley, che sarà consulente del progetto.

Chastain sarà coinvolta come produttrice esecutiva tramite la sua Freckle Films, in collaborazione con Fifth Season. Matthew Heineman (i documentari Cartel Land e Retrograde) sarà impegnato alla regia.

Che ne pensate della scelta di Jessica Chastain come star della nuova miniserie The Savant?

Fonte: Deadline