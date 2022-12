Jim Parsons, ex star di The Big Bang Theory, ha parlato di come il settore dell’intrattenimento sia cambiato negli ultimi anni e il suo coming out non abbia avuto delle conseguenze negative sulla sua carriera.

L’attore, intervistato da Variety, ha dichiarato:

Sono cresciuto in un periodo in cui la prima cosa a cui penso su questo argomento è quando Ellen DeGeneres ha svelato di essere omosessuale. Si è trattato di un momento eccitante. Per quanto abbia aiutato alla fine, è stato inoltre fottutamente spaventoso essendo una persona gay che voleva… Una carriera per se stesso, nella stessa strada, nello stesso settore. Quindi è un cambiamento di cui avevamo bisogno da tempo.

La star, attualmente protagonista del film Spoiler Alert diretto da Michael Showalter, ha inoltre condiviso qualche dettaglio della situazione della sua carriera:

Non lo definerei per forza come molto contenuto LGBTQ+, ma mi stanno offrendo molti personaggi gay. La maggior parte, direi, sono di quel tipo. Penso che se mi aveste detto un decennio fa che sarei stato un attore apertamente omosessuale, e che per questo avrei ricevuto tonnellate di ruoli gay, avrei reagito dicendo ‘Beh, sembra una cosa facile e stancante’. Ma i personaggi gay che ho interpretato, specialmente negli ultimi cinque anni o circa – tra The Normal Heart, The Boys in the Band e l’agente Henry Wilson in Hollywood di Ryan Murphy e ora questo – sono stati dei personaggi così ricchi e coinvolti in storie così interessanti che ha risvegliato in me quanto ami il mio lavoro come attore e – se posso dirlo, come artista – spingendomi ad andare a lavorare.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Jim Parsons sulle conseguenze del coming out sulla sua carriera? Lasciate un commento!

Fonte: Variety