, dopo il successo di, sembra sia riuscito a ottenere un“folle” a suo favore con la Lucasfilm, disposta a pagare cifre record pur di assicurarsi il suo coinvolgimento nei successivi progetti della saga di Star Wars.

Il sito Puck sostiene infatti che il produttore, sceneggiatore e regista fosse legato allo studio solo per la prima stagione della serie con star Pedro Pascal. L’incredibile popolarità ottenuta da The Mandalorian, tuttavia, gli ha permesso di aumentare il proprio compenso previsto nel suo contratto.

L’accordo prevede, secondo le indiscrezioni, molti bonus e incentivi riguardanti la scrittura e la regia dei singoli episodi. Favreau, tuttavia, potrebbe non essere riuscito a ottenere una percentuale sui guadagni ottenuti grazie al merchandise legato alle serie della saga, non ottenendo quindi delle entrate extra grazie all’utilizzo dell’immagine di personaggi come Baby Yoda e il Mandaloriano su ogni tipo di oggetto e giocattolo.

Favreau ha potuto però sfruttare a proprio favore i risultati ottenuti dallo show e le sue precedenti collaborazioni con la Disney che lo hanno visto impegnato alla regia dei primi due capitoli di Iron Man e delle nuove versioni di classici come Il libro della giungla e Il re Leone.

