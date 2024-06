Jon Stewart ha rivelato durante un episodio del podcast The Town il motivo per cui il suo programma The Problem with Jon Stewart è stato cancellato a ottobre dopo due stagioni da parte di Apple TV+.

The New York Times aveva sostenuto che Apple avesse cancellato lo show a causa di differenze creative e per le preoccupazioni riguardanti la scelta di parlare di argomenti come la Cina e l’Intelligenza Artificiale.

La star della televisione ha spiegato che era consapevole che la produzione fosse a rischio. Stewart ha spiegato:

Non mi hanno censurato, non era libertà di parola. Quando lavori per un’entità imprenditoriale, quella è una parte dell’accordo, anche a Comedy Central. L’accordo è fare quello che voglio fino a quando andranno a rovinare le vendite delle loro birre o qualsiasi cosa vogliano vendere. Ed è quello l’accordo che facciamo tutti.

Jon ha ricordato che aveva intervistato l’economista Larry Summers e che gli aveva chiesto se pensava Apple stesse facendo qualcosa di sbagliato e lui aveva risposto “Sì, certamente”. Dopo la fine dello show erano arrivati dei responsabili di Apple nei camerini e il conduttore ha ricordato:

Avevano uno sguardo terribile e io ho pensato: ‘O mio dio, è esplosa la fabbrica? Cosa è accaduto?’. Ed è stato in quel momento che mi sono reso conto: ‘Oh, i nostri obiettivi non sono in nessun modo allineati’. Stiamo cercando di realizzare l’esecuzione migliore e più perspicace possibile, ma stanno proteggendo un’agenda diverso. Ed è stato allora che ho capito che eravamo nei guai.

Stewart ha però ribadito che non ha alcun rancore nei confronti dei responsabili di Apple e che la situazione è sempre stata come è ora, anche quando lavorava per Comedy Central e dovevano fare i conti con il rischio che chi investiva negli spazi pubblicitari boicottasse lo show:

Il brand di Comedy Central era la provocazione, in un certo senso. E quindi quello era per la maggior parte delle volte positivo per loro. Molte compagnie che creano contenuti non vogliono quel fumo.

Che ne pensate del motivo per cui Apple TV+ ha deciso di cancellare The Problem with Jon Stewart?

