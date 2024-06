Julia Louis-Dreyfus è intervenuta dando la sua opinione sulla tematica emersa dai commenti di Jerry Seinfeld sulla correttezza politica che avrebbe “rovinato” la comicità.

L’attore ha dichiarato, durante il podcast The New Yorker Radio Hour, che in passato le persone andavano a casa ed erano felici perché sapevano che la sera in tv c’erano delle serie divertenti da vedere, aggiungendo:

Indovinate, cosa? Dove è ora? Questo è il risultato della sinistra estremista, della spazzatura della correttezza politica, e del fatto che le persone si preoccupino così tanto dell’idea di offendere altre persone.

Dreyfus ha ora spiegato:

Se si ripensa alle serie comiche e drammatiche, diciamo di 30 anni fa, con una prospettiva contemporanea, si potrebbero trovare dei pezzi e delle battute che non sono invecchiate bene. E penso che essere sintonizzati sulle sensibilità non sia una cosa negativa. Non vuol dire che tutta la comicità venga buttata via. Quando sento le persone che iniziano a lamentarsi della correttezza politica, e capisco perché le persone potrebbero essere contrarie, per me quello è un campanello d’allarme perché alle volte significa qualcosa di diverso. Credo che essere consapevoli di certe sensibilità non sia una cosa negativa.

La star di Veep, successivamente, ha aggiunto:

La correttezza politica, nella misura in cui equivale alla tolleranza, è ovviamente fantastica. E, ovviamente, mi riservo il diritto di fischiare chiunque dica qualcosa che mi offenda, pur rispettando il diritto alla libertà di parola. Ma il problema più grande – e penso che sia la vera minaccia all’arte e alla creazione artistica – è il consolidamento del denaro e del potere.

Julia ha aggiunto che gli studios, gli outlet, le piattaforme di streaming e i distributori stanno rischiando di penalizzare la voce creativa e rappresentano una minaccia per l’arte.

L’attrice ha quindi ammesso che non è in grado di giudicare se le nuove sensibilità abbiano reso migliore o peggiore la comicità:

So solamente che la lente attraverso la quale creiamo l’arte oggi, e non sto parlando solo di comicità, è diversa. Lo è davvero. Anche meravigliosa dal punto di vista classico, non c’è dubbio che grandiosi film del passato siano pieni di atteggiamenti che oggi non sarebbero accettabili. Penso quindi che sia semplicemente una buona cosa essere vigili.

Che ne pensate dei commenti di Julia Louis-Dreyfus sulla correttezza politica?

Fonte: The New York Times