La Sony si è vista costretta a ingaggiare un team di sicurezza per proteggere i set di Justified: City Primeval a Chicago dopo che la settimana scorsa una sparatoria ha minacciato le riprese della miniserie in otto episodi.

Il 21 luglio alcuni veicoli si sono schiantati contro le transenne che delimitavano l’area del set nell’area di Douglass Park: i passeggeri erano impegnati in una sparatoria. Il cast (incluso Timothy Olyphant, tornato nei panni dell’U.S. Marshal Raylan Givens) e la troupe si sono gettati a terra e hanno cercato riparo. Nessuno è rimasto ferito, tuttavia sono stati trovati diversi bossoli di proiettile sul set. Quattro i veicoli coinvolti nella sparatoria, che è proseguita nel vicinato.

La produzione è stata prima interrotta, e poi spostata in teatro di posa in attesa di riorganizzare la sicurezza del set. La Sony ha quindi deciso di coinvolgere un esperto negoziatore di ostaggi e il suo team, i quali si occuperanno di creare una linea di difesa da minacce esterne nelle prossime location. Il team è composto da ex membri dei Navy SEAL e guardie dell’esercito, che lavoreranno insieme al dipartimento di polizia di Chicago. Non solo: tutti i membri della troupe potranno chiedere di essere trasportati sul set con uno shuttle anziché autonomamente. Le riprese dureranno ancora poche settimane.

Non è la prima volta che una sparatoria interrompe le riprese di una serie a Chicago, anzi è l’ennesima. Lo stesso giorno dell’incidente sul set di Justified, diversi proiettili hanno colpito le transenne del set di Chicgo Med, colpendo almeno un camper. Nessuno è rimasto ferito, e la produzione è proseguita.

