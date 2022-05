, ex star di, èa soli 16 anni.La ragazzina, diventata famosa in tutto il mondo dopo che una scena dello show di cui era protagonista è diventata un popolare meme, sembra si sia tolta la vita.

La madre, Marcy Posey Gatterman, ha confermato la notizia della morte su Facebook condividendo una foto della figlia che era stata scattata in occasione del ballo scolastico che si era svolto un mese fa e scrivendo:

Non ho parole e non riesco a pensare. Una meravigliosa ragazzina se ne è andata. Per favore, concedeteci la privacy mentre piangiamo la perdita di Kailia. La mia piccola per sempre.

Kailia era apparsa nello show di TLC andato in onda dal 2009 al 2013, quando aveva solo cinque anni. Posey era apparsa in una puntata che la mostrava mentre partecipava al concorso di bellezza California Tropic Arizona, diventando virale grazie a una reazione avuta durante una delle interviste rilasciate ai produttori.

Kailia ha poi continuato a fare dei concorsi di bellezza, come Miss Washington Teen USA che si è svolto a febbraio.

Il sito TMZ ha svelato che la ragazza si è suicidata. La famiglia ha quindi rilasciato un comunicato in cui si sottolinea:

Nonostante fosse una teenager che aveva ottenuto molti successi e un futuro brillante davanti a lei, sfortunatamente in un momento impetuoso ha preso la brusca decisione di porre fine alla sua vita terrena. Ha vinto innumerevoli corone e trofei gareggiando nel circuito dei concorsi di bellezza per tutta la sua vita. Il suo talento come contorsionista aveva già portato a offerte di lavoro per partecipare a tour e recentemente era stata scelta per essere una cheerleader nel suo liceo a partire dall’autunno.

La famiglia di Kailia Posey ha quindi chiesto di sostenere la Whatcom Community Foundation a Washington. La polizia locale sembra stia indagando per fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato la teenager a togliersi la vita nell’area del Birch Bay State Park pochi giorni dopo aver festeggiato il suo compleanno.

Fonte: TMZ