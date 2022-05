all’età di 80 anni, nella sua lunga carriera aveva recitato in serie come

ACTRA Toronto ha annunciato la triste notizia dichiarando:

Ken era uno degli interpreti canadesi più grandiosi di sempre, con centinaia di ruoli memorabili avuti in vari decenni. Ci mancherà molto. Rivolgiamo le nostre condoglianze alle persone che gli volevano bene.

ACTRA Toronto is extremely saddened today by the passing of Kenneth Welsh. Ken was one of Canada’s all-time great performers, with hundreds of memorable roles spanning decades. He will be greatly missed. Our condolences to his loved ones. pic.twitter.com/SqcV3Wmhqk — ACTRA Toronto (@ACTRAToronto) May 6, 2022

Welsh era nato a Edmonton il 30 marzo 1942 e aveva studiato recitazione al liceo e al college. Dopo aver lavorato a teatro, Kenneth è poi passato alla tv nel 1963 con la serie Shoestring Theatre, ottenendo poi numerosi ruoli per il piccolo e grande schermo.

L’attore ha lavorato a opere come Covergirl, Crocodile Dundee II, X-Files, Empire, Inc, ed è stato Reno Colt nel film Reno and the Doc.

Nella serie cult di David Lynch Twin Peaks ha invece ottenuto il ruolo di Windom Earle, l’ex agente dell’FBI che collabora con l’Agente Cooper. Parlando del personaggio aveva spiegato che era stato il suo ruolo preferito per il piccolo schermo:

Non appena qualcuno si ferma e dice ‘Sei Windom Earle!’ io dico ‘Sì. Lo sono. Grazie’. Il mio momento preferito è avvenuto quando ero in questa città in cui vivo chiamata Uxbridge,Ontario. Stavo andando in banca alcuni anni fa e c’erano due ragazzi su una scala, stavano lavorando. Uno si è voltato verso di me e ha detto ‘Cosa ci fa a Uxbridge Windom Earle?’. Ho risposto ‘Vivo qui!’.

L’attore canadese ha inoltre interpretato numerose figure storiche come il generale Harry Crerar in Dieppe, James Scotty Reston in Kissinger and Nixon, Thomas Edison in Edison: The Wizard of Light, Harry Truman in Hiroshima e Haven, e un vice presidente in The Day After Tomorrow.

Welsh ha recitato inoltre in The Aviator, The Fog, The Exorcism of Emily Rose, The Expanse, The Divide, The Blacklist, The Covenant, Smallville in cui ha avuto la parte di Babbo Natale, Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer, Star Trek: Discovery con il ruolo dell’ammiraglio Senna Tal, Lodge 49, e Streghe. La sua ultima apparizione televisiva avverrà postuma in The Kids in the Hall.

Fonte: ComicBook