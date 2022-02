sarà la protagonista di una nuova serie intitolata, un progetto destinato a Netflix.

Il thriller è stato creato da Debora Cahn, già nel team di West Wing e Homeland. La prima stagione sarà composta da otto puntate e mostrerà l’attrice nel ruolo di una diplomatica che ottiene un incarico di alto profilo e che la mette in prima linea durante una crisi internazionale. Il lavoro le crea anche dei problemi nella sua vita personale e ha delle conseguenze sul suo matrimonio e sul suo futuro in politica.

Keri Russell sarà protagonista e produttrice esecutiva della serie in collaborazione con Janice Williams (Frammenti di lei) e Cahn.

Jinny Howe, responsabile delle serie drammatiche di Netflix, ha dichiarato:

Ho visto in prima persona l’incredibile lavoro di Deb con show come The West Wing. Sa come raccontare una storia fantastica, con personaggi approfonditi, rischi e sorprese, tutti elementi che proporrà con The Diplomat.

Russell tornerà sul piccolo schermo dopo essere stata la star di The Americans, show prodotto per FX che si è concluso nel maggio nel 2018. Tra i suoi prossimi progetti ci sarà anche la serie antologica Extrapolations, realizzata per Apple TV+.

Che ne pensate della scelta di Keri Russell come star di The Diplomat? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine