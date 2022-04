Lo scrittore, autore dei romanzi da cui è tratta la serie, ha condiviso la sua dura critica aldi

La notizia contiene, ovviamente, importanti spoiler, non proseguite se non volete anticipazioni.

Gli ultimi minuti dell’adattamento televisivo della sua opera hanno mostrato Villanelle (Jodie Comer) ferita gravemente da un colpo d’arma da fuoco e uccisa brutalmente. Mentre Eve (Sandra Oh) e Villanelle cadevano nel Tamigi, si scopriva che era stata Carolyn (Fiona Shaw) ad aver ordinato l’omicidio. Eve è poi riemersa dalle acque, mentre Villanelle ha perso la vita.

Jennings ha ora criticato la scelta compiuta dalla showrunner Laura Neal dichiarando a The Guardian:

Il finale della quarta stagione è stato un inchinarsi alle convenzioni. Un punire Villanelle ed Eve per il caos sanguinoso e con sfumature erotiche che hanno causato. Una storia realmente sovversiva sarabbe andata contro i cliché che vedono amanti dello stesso sesso in serie tv drammatiche a cui viene permesso avere delle relazioni solo prima che uno di loro venga ucciso (come la morte di Lexa in The 100, immediatamente dopo aver avuto un rapporto con il suo interesse sentimentale per la prima volta).