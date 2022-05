ha svelato che inizialmente ildiera molto diverso.La protagonista della serie, intervistata da Deadline, ha infatti parlato del destino dei due personaggi e di come il loro destino, inizialmente, fosse invertito.

La serie si è conclusa con la morte di Villanelle, interpretata da Jodie Comer, ma gli autori avevano pensato a un epilogo differente.

Oh ha spiegato:

L’attrice aveva parlato con Laura Neal e l’attrice ha sottolineato:

Stavamo parlando di come concludere la storia. Ho pensato ‘Dovreste uccidere il mio personaggio’. Ho pensato che sarebbe stato il finale più forte e interessante, ed emotivamente mi sembrava il posto giusto per concludere la storia.

Sandra ha ricordato:

Eve stava iniziando a ritrovarsi in una situazione all’insegna del nichilismo e pensavamo ‘Continueremo semplicemente in questa direzione e continueremo ad andare avanti’.

Lo stop forzato causato dalla pandemia, tuttavia, ha portato gli autori a cambiare idea:

Sono venuti da me e mi hanno detto ‘Non possiamo farlo. Dobbiamo cambiarlo… Eve deve sopravvivere. Eve è il personaggio con cui entriamo in questo mondo, rappresenta tutte le donne, quindi è in un certo senso davvero deprimente se muore’. Quindi abbiamo cambiato il finale.