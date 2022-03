sarà il protagonista di, show biografico dedicato al conduttore americano

La serie sarà scritta dal creatore di Deadwood David Milch e sarà diretta da Jay Roach, e sarà incentrata sulla vita e la carrierà del precursore dei talk serali americani Johnny Carson, da New York a Los Angeles fino a Las Vegas.

King Of Late Night rivelerà come il legame irriducibile di Johnny con il suo pubblico si sia sovrapposto al suo desiderio di avere una vita di qualità e di come il suo amato personaggio sullo schermo sia entrato spesso in conflitto con gli aspetti più problematici della sua vita personale.

Carson, che è cresciuto in Nebraska e ha prestato servizio nella Marina durante la seconda guerra mondiale prima di andare al college, ha iniziato la sua carriera in radio e televisioni locali prima di passare a i quiz e sbarcare infine al The Tonight Show della NBC, che Carson ha condotto per ben 30 anni, dal 1962 al 1992. Famoso per la sua presenza notturna sullo schermo, Carson era molto riservato fuori dal set, evitando di mischiare pubblico e privato, dove è stato sposato per ben quattro volte.

La serie è al momento in cerca di un emittente, e Gordon-Levitt, Milch e Roach saranno anche produttori esecutivi.

Fonte: Deadline