La storica soap opera australianasi concluderà ad agosto e in occasione deltorneranno sul set anche

La star della musica era stata protagonista del progetto televisivo negli anni ’80 e la sua presenza aveva contribuito a far ottenere alla soap la popolarità internazionale. Per vedere l’episodio in cui si mostrava il matrimonio tra Charlene Mitchell e Scott Robinson, infatti, ben 20 milioni di persone si sono sintonizzate su Neighbours.

Kylie e Jason, al termine della loro esperienza sul set, sono diventati protagonisti nel mondo della musica.

A distanza di 35 anni Minogue e Donovan hanno anticipato il loro ritorno nella soap con dei post sui social media. Le riprese si stanno svolgendo nella provincia di Melbourne, dove Kylie è tornata a vivere dopo molti anni trascorsi a Londra.

Neighbours, trasmessa da Channel 5 nel Regno Unito, si chiuderà nonostante Fremantle avesse cercato un altro broadcaster interessato alla produzione. La soap opera saluterà i suoi fan quindi dopo 37 anni e aver contribuito a dare il via alla carriera di attori australiani come Margot Robbie, Liam Hemsworth e Russell Crowe. La produzione, secondo alcune indiscrezioni, starebbe inoltre cercando di coinvolgere nelle riprese degli ultimi episodi anche Guy Pearce, apparso nelle puntate in cui avevano recitato gli interpreti di Charlene e Scott.

