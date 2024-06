Karen Grassle e Melissa Sue Anderson, star degli episodi, hanno spiegato perché non potrebbe essere realizzato un reboot della serie La casa nella prateria.

Lo show aveva debuttato sugli schermi americani nel 1974 e raccontava la storia della famiglia Ingalls.

Michael Landon aveva co-creato il progetto televisivo basandosi sui romanzi scritti da Laura Ingalls Wilder.

Nel 2020 era emersa la notizia di un possibile reboot, il cui sviluppo sembra poi non essere mai andato oltre le prime fasi.

Grassle e Anderson, intervistate da People, hanno ora spiegato perché pensa sia una serie impossibile da replicare. Grassle ha sottolineato:

Michael era un genio nel casting e nella scrittura. Aveva capito delle cose su come tradurre quel materiale per la televisione e per il pubblico che andava oltre quello che la maggior parte degli autori capisce. Ed era in sintonia con il pubblico e aveva capito cosa volevano le persone, e non lo si capisce tutti i giorni.