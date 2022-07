La showrunner di Agents of SHIELD smentisce i rumor su una nuova Quake nell’MCU

Ora che la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe ha ufficialmente introdotto il multiverso, tutto è possibile nel vasto mondo Marvel. Molti fan hanno ipotizzato che Chloe Bennet, ex attrice di Agents of SHIELD, potrebbe tornare nel ruolo di Daisy Johnson/Quake, ma è probabile che si tratti di una versione diversa del personaggio del multiverso. Un recente articolo di CBR aveva affermato che il team creativo di Agents of SHIELD avesse “dato la sua benedizione” affinché l’MCU desse alla Quake di Bennet una nuova “origine”. Tuttavia, la showrunner di AoS Maurissa Tancharoen ha condiviso l’articolo negando l’affermazione.

“Uhh ‘la nostra benedizione’? È la prima volta che ne sento parlare…”. ha scritto Tancharoen su Twitter. Il supervisore dei VFX dello show, Mark Kolpack, ha commentato il post così: “Lo pensavo, ma non ne ero sicuro quando l’ho visto la settimana scorsa”, ha scritto. Potete vedere il tweet della Tancharoen qui sotto:

Uhh "our blessing"? First I heard of this…https://t.co/i6cWRf6GaF — Maurissa Tancharoen (@MoTancharoen) July 29, 2022

Per quanto riguarda gli show Marvel usciti prima dell’arrivo di Disney+, tutto è possibile ora che la piattaforma streaming sta realizzando il reboot di Daredevil di Netflix. Vincent D’Onofrio ha recentemente ripreso il suo ruolo di Kingpin nell’episodio finale di Hawkeye e Charlie Cox è tornato a vestire i panni di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home. Ora si ipotizza che anche Krysten Ritter potrebbe tornare nel ruolo di Jessica Jones. La differenza principale tra gli show di Netflix e Agents of SHIELD è che il colosso dello streaming ha lasciato aperte buona parte delle loro storie, mentre SHIELD ha avuto sette stagioni complete. Molti infatti pensano che non avrebbe senso un reboot della serie sebbene ci siano alcuni personaggi che i fan vorrebbero rivedere, soprattutto Quake. In passato si è detto che Chloe Bennet sarebbe potuta comparire nella prossima serie Secret Invasion di Disney+. Tuttavia, l’attrice ha smentito queste voci.

