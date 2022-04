Laha annunciato i sette titoli che verranno premiati per aver usato una narrazione potente e innovativa per contribuire a compiere dei cambiamenti utili a fare dei passi in avanti alla società.

I programmi che sono stati considerati maggiormente significativi e che hanno avuto il maggior impatto nel 2021 sono Black and Missing, Dopesick, Insecure, It’s a Sin, Reservation Dogs, Taste the Nation: Holiday Edition e The Year Earth Changed.

Frank Scherma, CEO e a capo del consiglio di amministrazione della Television Academy, ha dichiarato:

Ora più che mai, la televisione informa e galvanizza gli spettatori in tutto il mondo. Questi sette memorabili programmi hanno illuminato gli spettatori e hanno parlato di alcune delle tematiche più significative che sta affrontando la comunità globale. Siamo felici di onorare questi programmi straordinari e i produttori che si sono impegnati a influenzare il cambiamento sociale.

Fauci (National Geographic), Maid (Netflix) e Tulsa Burning: The 1921 Race Massacre (History Channel) riceveranno inoltre una menzione speciale, ottenendo un certificato che sottolinea e celebra l’importante contenuto sociale.

Black and Missing è un documentario diretto da Greeta Gandbhir e Soledad O’Brien dedicato a Derrica e Natalie Wilson, fondatrici della Fondazione Black and Missing, che lotta per far conoscere i casi delle persone nere scomparse a cui la polizia e i media locale non danno il giusto peso.

Dopesick è la miniserie con star Michael Keaton che ha raccontato la lotta contro la dipendenza dagli oppiacei svelando le decisioni criminali di Purdue Pharma che hanno causato numerose conseguenze drammatiche in una comunità di minatori della Virginia.

Insecure è la serie con star Issa Rae, conclusasi dopo cinque stagioni, che racconta le esperienze realmente vissute da donne che sperano di costruire delle opportunità per la comunità nera a cui appartengono, cercando inoltre di capire cosa accadrà nella prossima fase della loro vita.

It’s a Sin, arrivata negli Stati Uniti su HBO Max, segue la storia di cinque giovani amici alle prese con le prime fasi della crisi legata all’AIDS nella Londra degli anni ’80. Russell T Davies ha cercato di rappresentare in modo realistico il dolore e la perdita, ma anche la vita che hanno vissuto, le gioie e gli amori.

Reservation Dogs, prodotta da FX, è stata ideata da Sterlin Harjo e Taika Waititi e ha al centro quattro teenager indigeni che vivono in una provincia rurale dell’Oklahoma e compiono furti e altri crimini con lo scopo di avere i soldi necessari ad andare in California. La serie è stata lodata per la rappresentazione delle comunità indigene.

Taste the Nation: Holiday Edition di Hulu è condotta da Padma Lakshmi e mostra un viaggio attraverso l’America per esplorare la cultura culinaria ricca e all’insegna della diversità, cercando di capire come ha delineato il Cibo Americano contemporaneo e sono sopravvissute le tradizioni degli immigrati nonostante il passare del tempo, minacce, un clima politico ostile e appropriazione culturale.

The Year Earth Changed di Apple e BBC Studios è un documentario che raccontava quanto accaduto durante il lockdown attraverso delle storie in grado di ispirare e far emergere la bellezza della natura, come ad esempio sentire gli uccelli cantare in città deserte, o apparizioni di capibara per le strade o di balene a Glacier Bay. Gli spettatori hanno potuto scoprire come anche i più piccoli cambiamenti nel comportamento umano possono avere un profondo impatto sulla natura. Il documentario narrato da David Attenborough è una lettera d’amore nei confronti del pianeta Terra e sottolinea la capacità della natura di esseere resiliente e reagire, dando speranza per il futuro.

