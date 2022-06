Moses Ingram, dopo Obi-Wan Kenobi, tornerà sul piccolo schermo in occasione della miniserie Lady in the Lake, un progetto prodotto per Apple TV+.

L’attrice sostituirà Lupita Nyong’o, recitando così accanto a Natalie Portman, nel ruolo di Cleo Sherwood.

Le riprese della serie sono attualmente in corso e lo show è un adattamento del romanzo scritto da Laura Lippman. Al centro della trama c’è un omicidio rimasto irrisolto che obbliga la casalinga e madre Maddie Schwartz (Portman) a reinventare la sua vita come giornalista investigativa e questo la porta a incontrare Sherwood (Ingram), una donna che lavora duramente e deve gestire la maternità, molti lavori e un impegno pieno di passione per far compiere dei passi in avanti alla comunità nera di Baltimora.

Tra gli interpreti ci saranno anche Y’Lan Noel, Mikey Madison e Brett Gelman.

A scrivere la sceneggiatura sono stati la regista Alma Har’el che si occuperà anche della regia e della produzione, Sheila Wilson, Zach Shields, Vanessa Baden-Kelley, Briana Belser, Nambi Kelly, Byron Bowers e Boaz Yakin.

Nel team della produzione ci saranno anche Portman, Sophie Mas, la casa di produzione Crazyrose che era stata fondata da Jean-Marc Vallée e Nathan Ross, Julie Gardner di Bad Wolf, Amy J. Kaufman e Layne Eskridge di POV Entertainment.

Che ne pensate dell’arrivo di Moses Ingram nel cast di Lady in the Lake? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline