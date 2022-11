La serie Le relazioni pericolose ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2 in anticipo rispetto al debutto previsto per il 6 novembre.

Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2023 a Praga, nella Repubblica Ceca e la regia sarà affidata nuovamente a Olly Blackburn.

Colin Callender, produttore esecutivo dello show, ha dichiarato:

Apprezziamo enormemente Starz e Lionsgate per il loro continuo sostegno alla serie. Siamo davvero entusiasti nel condividere la brillante visione di Harriet Warner per la stagione due, che vedrà il nostro mondo espandersi e i rapporti tra i nostri personaggi approfondirsi in nuovi modi elettrizzanti e pericolosi.

Kathryn Busby, presidente della programmazione originale di Starz, ha aggiunto:

Le relazioni pericolose crea dipendenza ed è provocatorio e realizzato in maniera meravigliosa. Questo preludio al famoso romanzo del diciottesimo secolo illumina la Parigi pre-rivoluzione nel suo momento più decadente. Siamo certi che entro la fine della prima stagione, gli spettatori avranno voglia di ancora più piani e seduzioni.

Al centro della trama del nuovo seducente dramma ci sono gli iconici amanti dell’omonimo classico della letteratura: la marchesa de Merteuil (interpretata da Alice Englert) e il visconte di Valmont (interpretato da Nicholas Denton). Torniamo indietro nella Parigi del ‘700 per scoprire come Camille Merteuil e Pascal Valmont sono diventati i personaggi che conosciamo in questo audace preludio che oscilla tra amore e guerra. Vediamo gli anni giovanili di questi due personaggi disposti ad usare qualsiasi cosa in loro potere per farsi strada in un mondo di seduzione e inganno, e per ottenere ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere.

La serie uscirà à a livello internazionale domenica 6 novembre sulla piattaforma streaming premium LIONSGATE+ (precedentemente nota come STARZPLAY) in Europa, America Latina e Giappone.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 2 della serie Le relazioni pericolose?

Fonte: TheWrap