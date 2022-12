Legend of Vox Machina: anche Henry Winkler tra le guest star della stagione 2

Tra le guest star di Legend of Vox Machina, la serie animata ispirata alla prima campagna di Dungeons & Dragons di Critical Role, ci sarà anche Henry Winkler.

Oltre Henry Winkler, le altre guest star includono Lance Reddick, Cheech Marin, Will Friedle (“Boy Meets World”), Billy Boyd (“Il Signore degli Anelli”), Cree Summer (“Rugrats”, “The Patrick Star Show”), Alanna Ubach (“Euphoria” ), Mary Elizabeth McGlynn (“Ghost in the Shell 2: Innocence”), Troy Baker (“The Last of Us”), Sendhil Ramamurthy (“Heroes”) e Ralph Ineson (“The Witch”).

La seconda stagione di “The Legend of Vox Machina” uscirà a gennaio in esclusiva su Prime Video.

Il progetto si ispira alla prima campagna di Dungeons & Dragons di Critical Role trasmessa in streaming dal marzo 2015 al novembre 2017. Al centro della trama c’è il gruppo chiamato Vox Machina, degli improbabili eroi che si ritrovano alle prese con una missione per salvare il regno di Exandria da oscure forze magiche.

Lo show è stato sostenuto grazie a una campagna Kickstarter, che ha raggiunto l’obiettivo di 750.000 dollari in meno di un’ora, e Amazon Studios ha poi ordinato la produzione di un totale di 24 puntate della durata di trenta minuti, suddivise in due stagioni. A dare voce ai personaggi sono Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Marisha Ray, Sam Riegel, Travis Willingham e Matthew Mercer. Nel team della produzione ci sono anche Brandon Auman e Chris Prynoski di Titmouse.

Fonte: Variety