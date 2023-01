L’ufficio del coroner della contea di Los Angeles ha rivelato la causa ufficiale della morte di Leslie Jordan, scomparso improvvisamente a ottobre del 2022 a 67 anni quando la sua auto è andata a schiantarsi in una strada di West Hollywood. All’epoca, vista l’entità minore del danno riportato dal suo veicolo, si era ipotizzato che il decesso fosse stato per cause naturali, e a quanto pare è proprio ciò che è successo.

Jordan ha infatti avuto un arresto cardiaco causato da malattia cardiovascolare arteriosclerotica, avvenuto prima dello schianto il 24 ottobre. In quel momento si stava recando sul set della sitcom Call Me Kat.

La star di Will & Grace è stata ricordata proprio dal cast di Call Me Kat, che in un recente episodio ha detto addio al personaggio da lui interpretato e allo stesso attore.

Il 19 febbraio Jordan verrà celebrato al Grand Ole Opry House di Nashville dai suoi amici in uno spettacolo che si intitolerà: Reportin’ for Duty: A Tribute to Leslie Jordan.

Fonte: Deadline