Leslie Jordan è morto all’età di 67 anni a causa di un incidente d’auto avvenuto nella mattinata di lunedì a Hollywood.

L’attore, conosciuto dal pubblico televisivo per i ruoli avuti in show come Will & Grace, American Horror Story e Hearts Afire era a bordo di un veicolo che si è scontrato a Hollywood con un edificio situato tra Cahuenga Boulevard e Romaine Street. Secondo le prime indiscrezioni Leslie avrebbe avuto un problema medico prima dell’incidente, mentre era alla guida, e proprio questo malore potrebbe aver causato l’impatto.

Leslie Jordan attualmente era nel cast di Call Me Kat, la cui terza stagione sta andando in onda su Fox. Nel 2006 l’attore aveva conquistato un Emmy come guest star nella serie Will & Grace, dove interpreta Beverly Leslie, nemico-amico di Karen.

Tra i tanti show in cui ha recitato ci sono anche Ugly Betty, Lois & Clark, Hidden Palms, Star Trek: Voyager, Caroline in the City, Boston Public, Nash Bridges e Boston Legal.

La star aveva inoltre recitato al cinema e a teatro, creando anche uno spettacolo teatrale autobiografico nel 1993 intitolato Hysterical Blindness and Other Southern Tragedies That Have Plagued My Life Thus Far.

Icona LGBTQ+, Leslie Jordan si è più volte espresso a sostegno delle cause del movimento. Durante la pandemia aveva intrattenuto milioni di persone su Instagram con esilaranti dirette quasi quotidiane su Instagram.

Il suo manager David Shaul ha dichiarato:

Il mondo è decisamente un posto molto più buio oggi senza l’amore e la luce di Leslie Jordan. Non solo era un enorme talento e una gioia con cui collaborare, ma ha offerto un rifugio emotivo per la nazione durante uno dei suoi periodi più difficili. Ciò che gli mancava in altezza, lo compensava in generosità e grandezza come figlio, fratello, artista, comico, partner ed essere umano. Sapere che ha lasciato il mondo all’apice della sua vita professionale e personale è l’unico conforto che possiamo avere oggi.

Grande amico di RuPaul, era stato giudice a RuPaul’s Drag Race ed è stato ricordato sui social da World of Wonder:

Rest in peace to Leslie Jordan, a beloved gay icon, a celebrated actor, writer, and singer, and a legendary member of our community and family. Our thoughts are with those closest to him. 💔 📸: #AlbertSanchez during #DragRace Season 14's Moulin Ru: The Rusical pic.twitter.com/CP5z41PJd2 — World of Wonder (@WorldOfWonder) October 24, 2022

Rest in peace, Leslie Jordan. Thank you for the countless laughs and for sharing your spirit with us all. 💘 pic.twitter.com/PzJq31z19T — RuPaul's Drag Race (@RuPaulsDragRace) October 24, 2022

Fonte: Variety