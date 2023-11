Brie Larson ha svelato l’aspetto che ha trovato più difficile nell’interpretare Elizabeth Zott nella serie Lezioni di chimica.

L’attrice, intervistata da The Hollywood Reporter, ha dichiarato:

C’è molto in lei con cui mi identifico. Mi concentro con intensità. Se c’è qualcosa che voglio fare, posso semplicemente insistere e sono determinata nel dedicarmi alle cose che amo e che voglio fare. E sì, sono un po’ autoritaria e ostinata. Credo in ciò che è vero. Penso inoltre di essere piuttosto brava ad ascoltare e sono chiara nel come mi sento e non ho paura nel dirlo. Ma penso che la differenza più grande tra me ed Elizabeth sia che io sono molto più emotiva rispetto a lei. Semplicemente la bellezza della vita mi fa sempre piangere. La tristezza mi fa inoltre piangere, ma direi che sono costantemente emozionata e toccata dall’umanità, mentre Elizabeth non è affatto una persona che piange.

Brie ha aggiunto:

Lei non ha accesso a tutto quello. E non ci ho pensato molto fino a quando stavamo girando queste scene e Lee continuava a dire: ‘No, devi mantenerle sotto controllo’. E io rispondevo: ‘Non penso di riuscirci’. Alle volte durante le pause dovevo farmi un grande pianto e poi riprendevamo a girare perché ero così emozionata profondamente, non avevo quella capacità. Quindi mantenere quel senso di distacco è stato interessante. Una parte interessante del mio lavoro è poter esplorare modi diversi di stare al mondo. Ma io sono emotiva. Non posso riuscirci.

Il creatore della serie Lee Eisenberg, in un’intervista a The Wrap, ha parlato della possibilità che venga realizzata una seconda stagione spiegando:

Abbiamo cercato di raccontare una storia più completa possibile, anche se non tutto si è concluso nel senso di sapere esattamente dove sarà Elizabeth domani o dove sarà Harriet. Ma sembrava, dal punto di vista emotivo, che le cose si siano concluse, almeno per noi, in un modo soddisfacente. Sono completamente aperto all’idea di realizzare un’altra stagione se avessimo l’idea giusta. Penso che quando queste cose nascono da un certo cinismo ed è ‘Oh beh, Lezioni di Chimica sta avendo buoni risultati, proseguiamo’, il risultato non sarà mai positivo, ma se avessimo la giusta idea non ci sarebbe nulla che mi renderebbe più felice. Ho amato ogni persona che ha lavorato allo show. Sono diventati ottimi amici e collaboratori con cui collaborerò per il resto della mia carriera. Da una prospettiva egoistica sulle persone con cui voglio trascorrere le mie giornate, la risposta sarà sempre affermativa. Da una prospettiva creativa non abbiamo raggiunto nulla che mi faccia pensare che siamo pronti a proseguire.

Che ne pensate dei commenti di Brie Larson su Elizabeth e dello showrunner su una potenziale stagione 2 di Lezioni di chimica?

Fonte: The Hollywood Reporter, The Wrap

I film e le serie imperdibili