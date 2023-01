Lloyd N. Morrisett, co-creatore di Sesame Street, è morto all’età di 93 anni.

Un comunicato ufficiale di Sesame Worhsop ha dichiarato: Lloyd lascia un’eredità fuori misura e indelebile tra generazioni di bambini in tutto il mondo, con Sesame Street che è solo il tributo più visibile di una vita all’insegna delle opere buone e di un impatto durevole.

Morrisett aveva fondato il Children’s Television Workshop con Joan Ganz Cooney nel 1968, rimanendone alla guida fino al 2000 e un membro fino alla morte.

L’idea di dare spazio in tv a uno show dedicato ai bambini in difficoltà per prepararli ad andare a scuola era nata in parte ispirandosi alla lotta per i diritti civili e alla guerra contro la povertà. Nel 1969 era quindi nato Sesame Street.

Sesame Workshop mourns the passing of our esteemed and beloved co-founder Lloyd N. Morrisett, PhD, who died at the age of 93. pic.twitter.com/I9cSez95Px — Sesame Workshop (@SesameWorkshop) January 23, 2023

Ganz Cooney ha dichiarato:

Senza Lloyd Morrisett non ci sarebbe Sesame Street. Lui è stato il primo ad avere l’idea di usare la televisione per insegnare ai bambini in età prescolare le conoscenze base, come le lettere e i numeri. Era per me un partner fidato e un amico leale da oltre 50 anni e mi mancherà moltissimo.

Lloyd N. Morrisett, nato a Oklahoma City, aveva studiato all’Oberlin College, di cui era diventato anche rettore dal 1975 al 1981, laureandosi poi in psicologia all’Università della California e completando il suo dottorato a Yale.

Fonte: Variety