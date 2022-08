Lo straordinario mondo di Zoey, dopo la cancellazione da parte di NBC è tornato con un film natalizio e il creatore della serie, Austin Winsberg, ha ora svelato che in futuro potrebbero esserci nuovi progetti analoghi.

Dopo il progetto realizzato per Roku Channel, infatti, lo sceneggiatore ha ammesso di avere ancora “un milione di storie da raccontare” ambientate nell’universo della protagonista interpretata da Jane Levy.

Winsberg ha spiegato:

Il creatore della serie ha quindi ricordato che dopo la cancellazione la storia si era conclusa con un grande cliffhanger e tante storie da raccontare:

Poter creare un epilogo, dare ai fan un po’ di chiarezza e vivere ancora una volta con questi personaggi ha significato tutto per me. Si è trattato di un compito complicato. Era importante rendere il film accessibile agli spettatori che magari non avevano visto la serie, riuscendo comunque a farglielo apprezzare. Al tempo stesso sapevamo che c’erano dei punti rimasti in sospeso che dovevano essere affrontati con una struttura che sembrasse autentica per un film e non come se fossero due episodi di uno show.