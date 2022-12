Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In un’intervista con ET, Gugu Mbatha-Raw ha offerto alcune anticipazioni sulla stagione 2 di Loki, la serie Marvel in cui interpreta Ravonna Renslayer. L’attrice rivela che i fan “si troveranno di fronte a un vera e propria sorpresa, perché lo show è più audace e surreale. E per molti versi si spinge in luoghi più grandi e audaci rispetto alla prima stagione, il che è davvero entusiasmante“.

Al termine della prima stagione, è stato rivelato che anche Ravonna è una variante: aspetto che comporterà notevoli cambiamenti per lei. “In Loki, Ravonna è una presenza potente“, afferma Mbatha-Raw, aggiungendo che nei nuovi episodi “egoisticamente, lei riesce a uscire dalla TVA,il che mi entusiasma molto“.

Gli episodi di Loki sono disponibili su Disney+, la stagione 2 è prevista per l’estate 2023. La serie è stata creata da Michael Waldron (produttore di Rick and Morty ma anche co-sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness) e tutti gli episodi della prima stagione sono stati diretti da Kate Herron. Nel cast, al fianco di Tom Hiddleston nel ruolo del protagonista, troviamo anche Owen Wilson, Sophia Di Martino, Eugene Cordero, Tara Strong e Rafael Casal.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle anticipazioni di Gugu Mbatha-Raw su Loki 2? Lasciate un commento!

FONTE: ET