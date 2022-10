Loki 2: Henry Cavill commenta le ipotesi dei fan sul suo possibile debutto nel MCU con il ruolo di Hyperion

Henry Cavill ha affrontato le domande riguardanti un suo possibile debutto nel MCU dopo le tante voci apparsi online riguardanti la sua potenziale presenza nella stagione 2 di Loki con il ruolo di Hyperion.

La star britannica, ospite del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, ha infatti spiegato che il suo ritorno tra le fila della DC con la parte di Superman potrebbe ostacolare un debutto nell’universo Marvel:

Per quel che ne so, non sarò presente in Loki… Sarebbe complicato da gestire in questo momento…

Cavill non ha però escluso del tutto un debutto nel MCU:

Se James Gunn può farlo, forse posso farlo anche io.

Hyperion è un personaggio creato nel 1969 da Roy Thomas e Sal Buscema che passa dall’essere un villain dello Squadron Sinister a un eroe chiamato Mark Milton, ultimo membro ancora in vita degli Eterni e fondatore dello Squadron Supreme.

L’eroe è ovviamente ispirato a Superman e i fan della Marvel hanno ipotizzato a lungo una sua apparizione in Loki dopo che il team di autori della serie con Tom Hiddleston hanno svelato il loro interesse per lo Squadron Supreme, oltre ad aver parlato dell’influenza di Mark Gruenwald, autore proprio delle avventure del gruppo in stile Justice League, nel lavoro compiuto per il progetto.

