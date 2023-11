Il regista di Loki, Aaron Moorhead ha svelato che esiste un finale alternativo per la stagione 2.

Nel documentario Marvel Studios Assembled: The Making of Loki Season 2, Moorhead ha svelato che nel finale alternativo l’Asgardiano salvava il telaio e poi saliva al trono:

C’era una bozza della sceneggiatura che riguardava proprio la fine, il finale della serie. Qualcosa non andava bene per entrambi a riguardo. E il problema era che questa bozza non prevedeva che Loki distruggesse il telaio. Salvava il Telaio dall’implosione e poi saliva sul trono. Sapevamo tutti che stava succedendo qualcosa, solo non sapevamo cosa. Perché era come, beh, sta cercando di salvare il Telaio, ottiene il trono, tutto qui.

Ma il problema era che non compiva un sacrificio, perché non distrugge il Telaio e poi deve assumersi l’enorme responsabilità di tenere tutto sotto controllo? Non ne ricava nulla. Sembra così ovvio ora, sembra proprio la scelta giusta, ma quello è stato un momento di svolta nel suo sviluppo, quando abbiamo capito che Loki aveva bisogno di distruggere e poi diventare il Telaio stesso.