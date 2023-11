Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale della stagione 2 di Loki è disponibile su Disney+ e svela il destino del dio dell’inganno e della TVA. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Dopo essersi confrontato con Colui che rimane, con Mobius e con Sylvie, Loki capisce finalmente cosa deve fare. Tocca a lui mettere tutto a posto, e l’unico modo è utilizzare i suoi nuovi poteri per diventare il nuovo colui che Rimane, vegliando su tutte le realtà e sui suoi amici. Esce così sulla passarella, e distrugge definitivamente il telaio, liberando tutte le linee temporali.

Dopo aver rivolto un ultimo sguardo ai suoi amici, Loki inizia la scalata verso il centro del tempo, mentre raccoglie tutt ele linee temporali che incontra e gli dà nuova vita. Raggiunta la cima, il trono di colui che rimane lo aspetta, e l’ex dio dell’inganno accetta il suo nuovo ruolo sedendosi. La telecamera allarga l’inquadratura, e l’insieme delle linee temporali ricordano Yggdrassil, l’albero delle leggende norrene.

Tempo dopo, ritroviamo una TVA ri-organizzata, con una Miss Minutes più amichevole. Sulla scrivania di Mobius c’è un file dedicato alla sua variante. Mobius parla inoltre con B-15 di una variante di Colui che Rimane che ha causato dei problemi a terra 616, ma aggiunge che la situazione pare essere sotto controllo. In seguito, di fronte alle vetrate dei custodi del tempo, Mobius confessa a B-15 che sta lasciando (almeno per il momento) la TVA per scoprire di più sulla sua vita passata.

Mobius viene raggiunto da Sylvie fuori dalla sua villa, dove la sua controparte sta giocando coi figli. Mobius decide che vuole assistere un po’ alla sua vita, prima di scegliere se tornare alla TVA o meno. Sylvie lo saluta quindi sorridendo.

Negli ultimi istanti, torniamo al trono di Loki, dove l’ex dio dell’inganno sorride soddisfatto per il destino dei suoi amici.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

