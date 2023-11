Eric Martin, sceneggiatore della stagione 2 di Loki, ha raccontato come è nata la storia di Mobius.

Intervistato da Comicbook, Martin ha parlato di come è stato scelto il passato del personaggio di Owen Wilson, e di come è stato legato alle moto d’acqua:

Penso che sia stato un personaggio gentile fin da subito. Il padre single era la cosa che in un certo senso ci ha riunito ed è stato divertente e in un certo senso sorprendente, ma sembra anche che abbia senso. E mi dispiace, sono delle origini di persone normali. Volevo qualcosa di anonimo. Non volevo che fosse speciale. Volevo che sembrasse un normale passante, con un nome normale, che fosse semplicemente un ragazzo normale che vive una vita tranquilla, ed è molto diversa dalla vita che vive alla TVA.

Sapevamo che nella sceneggiatura la moto d’acqua sarebbe stata qualcosa di divertente. C’erano sempre idee scherzose negli hashtag per la fine della prima stagione e simili. Sapevamo che prima o poi avremmo dovuto fare qualcosa, ma stavamo solo aspettando il momento giusto per renderlo più appagante.

Volevamo trovare un modo per farlo in un modo inaspettato. Voglio dire, c’era così tanta attesa, e penso che avremmo potuto semplicemente metterlo su una moto d’acqua mentre girava in un lago, e la gente avrebbe potuto farlo. Questo è stato altrettanto felice. Owen ha detto qualcosa di veramente divertente, ovvero l’ha paragonato un po’ a una vecchia storia d’amore televisiva e ci ha detto che se l’avremmo fatta, avremmo dovuto farla in maniera davvero divertente e davvero inaspettata.