Apple ha rinnovato Loot – Una fortuna per la stagione 2: l’annuncio arriva a metà della prima stagione, quando è andato da poco in onda su Apple Tv+ il quinto episodio di dieci (il sesto uscirà il 15 luglio).

In Loot, la miliardaria Molly Novak (Maya Rudolph) scopre che suo marito la tradisce dopo 20 anni di matrimonio, e decide di lasciarlo ottenendo una vera e propria fortuna – tra cui, a sua insaputa, una fondazione benefica guidata dalla pragmatica Sofia Salinas (M.J. Rodriguez), che la implora di evitare gli scandali da tabloid per non infangare la reputazione della società. Di conseguenza, Molly decide di impegnare tutta se stessa nel portare avanti le attività della fondazione, aiutata dal suo devoto assistente Nicholas (Kim Booster), e dal team di Sofia che include Arthur (Nat Faxon).

“Grazie a Maya, Alan Matt e al talentuoso team di Loot, che ha creato una serie ricca di personaggi coinvolgenti e accattivanti, e momenti esilaranti e commoventi in ogni episodio,” ha commentato Matt Cherniss, capo della programmazione di Apple TV+. “Questa serie ha catturato il cuore del nostro pubblico in tutto il mondo e non vediamo l’ora che esca la seconda stagione”.

A creare la serie Alan Yang e Matt Hubbard, produttori esecutivi. Rudolph è coinvolta come produttrice attraverso la sua Animal Pictures con cui Apple TV+ ha un accordo di prelazione. La serie è prodotta da Universal Television.

Fonte: Variety