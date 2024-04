Nell’ultimo episodio del reality I’m a Celebrity Australia, Frankie Muniz – protagonista di Malcolm in the Middle – ha parlato di come, durante la lavorazione della serie, si fece portavoce di un malcontento generale, lasciando il set e rifiutandosi di continuare a lavorare in un ambiente in cui alcune persone si comportavano in maniera maleducata e irrispettosa, e di come questo lo portò a perdersi ben due episodi della serie.

“Ci sono due episodi in cui non sono presente, me ne ero praticamente andato dal set” ha raccontato. “All’epoca erano tutti spaventati e troppo intimoriti all’idea di farsi valere di fronte a delle persone che si comportavano in maniera maleducata e irrispettosa“.

Ha poi aggiunto:

L’atmosfera era tesa tutti ci andavano coi piedi di piombo con queste persone. Mi sentivo estremamente mortificato: mi guardavo intorno e vedevo le persone attorno a me che avevano paura di farsi valere e mi chiedevo perché non dicessero niente. Se mi avessero detto che non sarei più potuto tornare a causa di quella mia presa di posizione non mi sarebbe importato più di tanto, ne sarebbe valsa la pena. Ovviamente ha aiutato il fatto che l’intera serie ruotava attorno al mio personaggio.

