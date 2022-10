Bryan Cranston, secondo quanto dichiarato da Frankie Muniz, starebbe lavorando allo sviluppo di un reboot di Malcolm in the Middle.

L’attore, ospite di Fox News per parlare del revival di The Surreal Life, ha infatti svelato che la star di Breaking Bad sembra intenzionata a riportare sugli schermi la famiglia Wilkerson.

Muniz ha spiegato:

Abbiamo realizzato sette stagioni, 151 episodi. Non ho realmente guardato la serie quando era in onda, ma ora l’ho fatto insieme a mia moglie. Abbiamo visto tutte le 151 puntate. Mi sono reso conto ‘Wow, quello è ciò che stavamo facendo’…. Posso distanziarmi dal fatto che ero uno dei protagonisti e guardare la serie come semplice fan. Sarei felice di scoprire cosa sta facendo ora la famiglia.