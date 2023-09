Mark-Paul Gosselaar ha rivelato che la cancellazione di Pitch dopo una sola stagione l’aveva quasi spinto ad abbandonare il mondo di Hollywood.

Durante un panel che si è svolto domenica alla ’90 Con Tampa, l’attore ha raccontato:

Volevo lasciare il settore dopo che quella serie era finita. Quella è una di quelle situazioni in cui provi la situazione che durante la tua vita non ti verranno date opportunità come quelle, quindi il fatto che si sia conclusa in quel modo è stato come un pugno nello stomaco. Quello è un ruolo, tuttavia, e non voglio alleggerire la situazione, ma ho dovuto andare in terapia con mia moglie.