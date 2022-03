Il registaall’età di 92 anni dopo una carriera ricca di successi contraddistinta dalla vittoria di ben quattro Emmy e di progetti memorabili come la miniseriee alcuni episodi di

Il figlio Peter Chomsky, che lavora come produttore, ha condiviso la triste notizia comunicando che il padre è morto nel sonno.

Il regista aveva ottenuto una nomination per il lavoro compiuto con due degli episodi di Radici e ha poi vinto l’Emmy per aver diretto la miniserie Holocaust in cui ha recitato nel 1978 Meryl Streep, per i telefilm Attica nel 1980, per Inside the Third Reich nel 1982 e Peter the Great, con star Maximilian Schell, nel 1986.

Chomsky ha inoltre ricevuto nomination grazie a Evita Peron (1981), Anastasia: The Mystery of Anna (1986) e Billionaire Boys Club (1987).

Marvin J. Chomsky era nato il 23 maggio 1929 a New York e aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come scenografo e art director prima di mettersi alla prova dietro la macchina da presa di alcuni episodi del medical drama The Nurses. Successivamente ha firmato varie puntate di Maya, The Wild Wild Wild West e tre episodi della serie originale di Star Trek, intitolati And the Children Shall Lead, Days of the Dove e All Our Yesterdays.

Tra gli show a cui ha lavorato ci sono Gunsmoke, Hawaii Five-O, Mannix, Police Story, Mission: Impossible! e The Name of the Game.

In occasione della miniserie Radici, targata ABC e in grado di stabilire record di visualizzazioni diventando uno dei progetti drammatici più visti di sempre nella storia americana, si è occupato della regia di alcune puntate con star LeVar Burton, John Amos, Louis Gossett Jr e Robert Reed.

Dopo il successo di Radici Chomsky ha diretto tutte le quattro puntate di Holocaust per NBC, in cui si raccontava la storia di una famiglia ebrea in Germania e di un membro delle SS. Oltre a Meryl Streep il cast comprendeva Michael Moriarty, Fritz Weaver e James Woods.

Tra i progetti successivi del filmmaker ci sono stati i film tv Attica, Evita Peron, Inside the Third Reich, I Was a Mail Order Bride, Tank e My Body, My Child; e le miniserie Peter the Great, The Deliberate Stranger, Anastasia, Billionaire Boys Club, Brotherhood of the Rose e Strauss Dynasty.

Marvin J. Chomsky ha firmato la sua ultima regia nel 1995 con il film tv Catherine the Great, con protagoniste Catherine Zeta-Jones e Jeanne Moreau.

Fonte: Deadline