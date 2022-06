Mary Mara, conosciuta dal pubblico televisivo per i ruoli avuti in serie come Ray Donovan e Law & Order, è morta all’età di 61 anni.

L’attrice, secondo quanto rivelato da TMZ, ha perso la vita durante il weekend affogando nel fiume St. Lawrence. Le autorità hanno dichiarato che le indagini sono in corso, ma non c’è alcun indizio che possa far ipotizzare che si sia trattato di qualcosa in più rispetto a un drammatico incidente.

Mary stava facendo visita alla sorella a Cape Vincent, nello stato di New York, e si sarebbe tuffata in acqua per fare un po’ di attività fisica.

Mara era nata a Syracuse, New York, debuttando nel 1989 con Blue Steel. All’inizio degli anni ’90 ha poi ottenuto ruoli apparsi in più episodi di Law & Order e di NYPD Blue prima di entrare nel cast di ER per nove puntate.

L’attrice ha recitato nelle prime due stagioni di Nash Bridges e in carriera è apparsa in numerosi progetti televisivi tra cui Star Trek: Enterprise, Nip/Tuck, Dexter, Lost e Ray Donovan.

Mary Mara aveva studiato a Yale e negli anni ’80 si era inoltre messa alla prova sul palco teatrale recitando accanto a Jeff Goldblum e Michelle Pfeiffer in La dodicesima notte.

Fonte: ComicBook