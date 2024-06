Colleen Atwood, costumista di Masters of the Air, ha lavorato per decine di film, da Chicago a Sweeney Todd, ma la seconda guerra mondiale era sfuggita ai suoi radar. Ha recuperato con la miniserie di Apple TV +!

Il lavoro dietro la realizzazione delle divise dei protagonisti è stato lunghissimo e complicato. Innanzitutto hanno dovuto procurarsi delle cerniere d’epoca dal Giappone, poi pelli di pecora da Scozia e Inghilterra.

La fabbricazione delle 200-300 giacche ha richiesto circa 9 mesi di preparazione e il cuoio necessitava di essere invecchiato. Spiega Atwood come è stato realizzato questo procedimento:

Le abbiamo messe in una vasca di rocce e un mixer di cemento, letteralmente, per maltrattare la pelle, per farla sembrare come se qualcuno l’avesse indossata per alcuni mesi, e man mano che il viaggio proseguiva, venivano invecchiate ulteriormente in questo modo. Abbiamo dovuto tosare l’interno delle giacche perché non fossero troppo spesse, altrimenti sarebbero sembrati tutti degli omini Michelin.